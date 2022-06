Nordzucker will höhere Preise an Rübenbauern in der Börde zahlen

Rübenbauern in der Börde dürften sich freuen. Aufgrund des Anstiegs der Zuckerpreise, soll der Auszahlungspreis pro Tonne in diesem Jahr noch einmal gesteigert werden. Das machte Vorstandsvorsitzender Lars Gorissen in der Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstag (2. Juni) deutlich. Doch im Werk in Klein-Wanzleben gibt es auch Herausforderungen.

Braunschweig/Klein Wanzleben - Der Nordzucker-Konzern hat am Donnerstag in einer virtuellen Pressekonferenz die Zahlen eines erfolgreichen Geschäftsjahres vorgelegt und angekündigt, den Rübenbauern in der Börde mehr Geld zahlen zu wollen. Doch sollte es zu einem Gas-Embargo kommen, könnte gerade das Werk in Klein-Wanzleben betroffen sein, denn dort laufen die Kessel nur mit Gas und anders als in anderen Werken, kann in der Börde nicht so schnell auf alternative Energieträger umgestellt werden.