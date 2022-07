Während die meisten Branchen hart von der derzeitigen Krisenstimmung getroffen werden, gibt es offenbar einen Gewinner in der Wirtschaft. Insbesondere in Ostdeutschland und Sachsen-Anhalt dürfte es dort die derzeit wohl besonders sichere Arbeitsplätze geben.

Magdeburg/Leipzig (dpa/us) - Optimismus bei den Maschinenbauern im Osten! Drei von vier Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Gesamtsituation im zweiten Quartal als „sehr gut“ oder „eher gut“, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Zum Jahresstart sagten das nur 69 Prozent.

Die Situation sei positiver als in den ersten drei Monaten 2022, aber die Probleme, mit denen sich die Unternehmen auseinandersetzen müssen, würden nicht kleiner, sagte Oliver Köhn, Geschäftsführer des VDMA-Landesverbandes Ost. „Die Zulieferengpässe, die beträchtlich erhöhten Material-, Energie- und Transportpreise, politische Restriktionen wie die Einreisebeschränkungen nach China und die sich zuspitzende Fachkräftelücke könnten die Unternehmen in den kommenden Monaten an ihre Grenzen bringen.“

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ist laut Umfrage die Zuversicht der Unternehmen in kommende Geschäfte aber wieder gewachsen. Rund 75 Prozent der ostdeutschen Maschinenbauer rechnen demnach im dritten Quartal 2022 mit einer positiven Auftragslage.

Eine Einschätzung, die wohl auch auf die Arbeitsbedingungen der Angestellten in der Branche umgelegt werden können.