Outlet-Center Brehna: Das müssen Sie über Mitteldeutschlands größtes Outlet-Center wissen

Brehna/DUR - Kunden des Outlet-Centers Brehna freuen sich über niedrige Preise und Premium-Designer-Schnäppchen. Das Outlet-Center lockt mit vielen Neuheiten. Marken wie Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren und Tom Tailor sind im Outlet-Center Brehna vertreten. Das müssen Sie über das Outlet-Center in Brehna wissen.

Was ist ein Outlet-Center?

Artikel, die während der Saison nicht in normalen Boutiquen verkauft werden, landen eine Saison später im Outlet. Diese Produkte sind in einwandfreiem Zustand, aber nicht mehr aktuell. Deshalb werden sie billiger verkauft. Einige Hersteller bieten Rabatte von bis zu 70 Prozent an. Aber auch die aktuelle Kollektion und die Klassiker sind im Werksverkauf erhältlich.

Mit „Outlet“ ist ein Fabrikverkauf gemeint, also eine Verkaufsstelle, an der ein Hersteller seine eigenen Produkte, die auch im Groß- und Einzelhandel verkauft werden, direkt an den Verbraucher abgibt, wodurch der Einzelhandel entfällt.

Adresse: Wo ist das Outlet-Center in Brehna?

Das Outlet-Center in Brehna befindet sich in der Berliner Str. 1, 06796 Sandersdorf-Brehna.

Autobahn und Navigation: Wie komme ich mit dem Auto zum Outlet-Center in Brehna?

Mit dem Auto fahrt man über die Autobahn A9 in Richtung Bitterfeld-Wolfen und nimmt die Ausfahrt 13, dann geht es auf die B100 in Richtung „Halle-Bitterfeld“. Dann auf B100 bis Berliner Str. in Sandersdorf-Brehna fahren, bis zur Ausfahrt Brehna-West/Brehna-Center/Brehna-Carlsfeld.

Outlet Center in Brehna aus der Luft Foto: IMAGO / Steffen Schellhorn

Familienparkplatz: Gibt es kostenlose Parkplätze im Outlet-Center in Brehna?

Für den Kunden steht rund 1.800 kostenfreie Parkplätze im Outlet-Center in Brehna zur Verfügung.

Zugverbindung: Fährt ein Zug zum Outlet-Center in Brehna?

Von Magdeburg mit dem InterCity Richtung Leipzig bis Halle (Saale) von dort aus in die S-Bahn (S8) Richtung Lutherstadt Wittenberg Hbf, Wolfen (Bitterfeld) oder Richtung Dessau bis Halt Brehna. Alternativ mit dem Regional-Express Richtung Leipzig bis Halt Bitterfeld, dann mit der S-Bahn (S8) Richtung Halle bis Halt Brehna.



Von Halle mit der S-Bahn (S8) Richtung Lutherstadt Wittenberg Hbf, Wolfen (Bitterfeld) oder Richtung Dessau bis Halt Brehna.

Von Leipzig mit der S-Bahn (S2) Richtung Dessau Hbf bis Halt Bitterfeld, dann mit der S-Bahn (S8) Richtung Halle bis Halt Brehna.

Am Halt Brehna muss ein Rufbus mindestens eine Stunde vor Abfahrt bestellt werden.

Busfahrplan: Fährt ein Bus zum Outlet-Center in Brehna?

Vom Busbahnhof am Hauptbahnhof Halle (Saale) fährt vom Bussteig 5 (Abfahrt: 11.00 Uhr und 15.20 Uhr) ein Bus zum Outlet-Center in Brehna.



Vom Busbahnhof am Hauptbahnhof Leipzig fährt von der Ostseite Bussteig O (Abfahrt: 9.30 Uhr und 14.05 Uhr) ein Bus zum Outlet-Center in Brehna.

Tiere und Vierbeiner: Dürfen Hunde in das Outlet-Center Brehna?

Ja, Hunde sind im Outlet erlaubt. Aus hygienischen Gründen ist der Zutritt mit Hunden in einigen Restaurants und Shops allerdings nicht möglich ist.

Fleißig shoppen hilft der Konjunktur. Foto: IMAGO / Steffen Schellhorn

Barrierefreiheit: Kann ich im Outlet-Center Brehna einen Rollstuhl leihen?

Ein Rollstuhl kann für die Zeit des Besuches ausgeliehen werden.

Immer in Verbindung bleiben: Gibt es kostenloses W-LAN im Outlet-Center Brehna?

Kostenloses W-LAN ist im Center vorhanden.

Ohne Stress einkaufen: Wann ist der beste Tag im Outlet-Center Brehna?

Die besten Einkaufstage sind Dienstags und Mittwochs.

Welche Geschäfte gibt es im Outlet-Center Brehna? (Auswahl)

Sport und Outdoor : Adidas, Arena, Mountain Warehouse, Nike, Puma, Odlo, Jack Wolfskin, Trespass, Wellensteyn

: Adidas, Arena, Mountain Warehouse, Nike, Puma, Odlo, Jack Wolfskin, Trespass, Wellensteyn Schuhe : Bugatti, Ecco, G. K. Mayer Shoes, Geox, Gerry Weber, Nike, Salamander, Skechers

: Bugatti, Ecco, G. K. Mayer Shoes, Geox, Gerry Weber, Nike, Salamander, Skechers Cafe´s : Coffee Fellows, Globus Döner, Mamalicious, Street Kitchen

: Coffee Fellows, Globus Döner, Mamalicious, Street Kitchen Schmuck: Fossil, Watch Station

Die komplette Auswahl über die Läden im Outlet-Center in Brehna haben wir Ihnen unter diesem Link hinterlegt.