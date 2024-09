Magdeburg. - Der auch für Sachsen-Anhalt zuständige Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes (LTV) warnt vor gravierenden Engpässen im Taxigeschäft. Besonders in ländlichen Regionen könnte die Nachfrage bald nicht mehr bedient werden. „Zwischen 2000 und 2020 haben 343 Unternehmen aufgegeben. Das ist ein Schwund von 45 Prozent“, heißt es in einer aktuellen Petition an den Landtag in Magdeburg.

