Sachsen-Anhalt droht ein Lade-Chaos

Die Zahl der Elektroautos wächst rasant, doch das Ladenetz in Sachsen-Anhalt ist noch immer lückenhaft. Mancherorts herrscht an Stromtankstellen Hochbetrieb, andernorts verwaisen die Säulen. Betreiber bezweifeln die Wirtschaftlichkeit eines massiven Ausbaus.

Magdeburg - Im Ladepark Hohenwarsleben an der Autobahn 2 wird das Problem deutlich: Es ist Mittagszeit, ein Werktag, und beinahe alle Steckplätze an den Schnellladesäulen sind belegt. Dabei gibt es kaum einen Ort im Land, an dem mehr davon zu finden sind. Etwa ein Dutzend sind es.