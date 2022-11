Mit Video: Tonnen schwere Windrad-Teile rollen durch Sachsen-Anhalt

Köthen/Quellendorf/MZ - Der erste von insgesamt neun Schwertransporten mit Rotorblättern für drei Windkraftanlagen in Quellendorf ist am Montagvormittag in Köthen gestartet. Zwei Mitarbeiter einer Spedition aus Pfreimd (Bayern) lenkten den selbstfahrenden Tieflader mit dem ersten rund 74 Meter langen und 19 Tonnen schweren Rotorblatt.