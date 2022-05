Konjunkturumfrage So bewertet die IHK Magdeburg die Lage der Unternehmen in Sachsen-Anhalt

Die Wirtschaft im Norden von Sachsen-Anhalt blickt in eine ungewisse Zukunft. Warum das so ist, zeigt der am Mittwoch vorgestellte aktuelle Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg für das erste Quartal 2022