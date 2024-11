Jeder dritte Bezirksschornsteinfeger in Sachsen-Anhalt geht in den nächsten zehn Jahren in Rente. Wie gut die Nachwuchssuche läuft und wie die Tätigkeit sich in Zukunft ändern wird.

So steht es um die Zukunft der Schornsteinfeger in Sachsen-Anhalt

Swantje Meier ist Bezirksschornsteinfegerin in Mieste und arbeitet hier auf dem Dach der Tischlerei Miehe in Wernitz.

Magdeburg - „Glücksbringer werden“ – mit diesem Spruch werben die Schornsteinfeger in Sachsen-Anhalt um Auszubildende. In den nächsten zehn Jahren geht ein Drittel der mehr als 200 Bezirksschornsteinfeger in Sachsen-Anhalt in Rente. Offenbar haben aber viele junge Menschen Interesse an einer Tätigkeit als „Glücksbringer“.