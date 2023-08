In allen Branchen herrscht der Fachkräftemangel. So können Pharmazeuten in Sachsen-Anhalt das jetzt abfedern vor.

So wehren sich Apotheken in Sachsen-Anhalt gegen Personalnot

mbz

Immer mehr Apotheken in Sachsen-Anhalt müssen aufgrund von Personalmangel schließen. Das könnte sich jetzt allerdings ändern.

Seit Anfang des Monats können die Apotheken im Land ihre Öffnungszeiten flexibel an ihre örtlichen Gegebenheiten anpassen. Grund dafür ist eine neue Allgemeinverfügung der Apothekerkammer.

In Sachsen-Anhalt machen viele Apotheken von den neuen Regelungen bis jetzt nur im Notfall Gebrauch. „Wir hatten kürzlich personalbedingt verkürzte Öffnungszeiten“, sagt Michael Löffler, Filialleiter der Brockenblick-Apotheke in Wernigerode. Es sei aber nicht geplant, die Öffnungszeiten der Apotheke im Harz dauerhaft zu ändern. „Zukünftig beabsichtigen wir, die Allgemeinverfügung nur in Anspruch zu nehmen, falls saisonal oder krankheitsbedingt keine hinreichende Personalabdeckung im Rahmen der zulässigen Arbeitszeiten möglich sein sollte“, erklärt der Pharmazeut weiter.

Ähnlich verfährt die Zentral-Apotheke in Straßfurt. „Bisher haben wir von der neuen Allgemeinverfügung noch keinen Gebrauch gemacht“, erklärt Daniela Wagner. Als Inhaberin der Apotheke weiß sie, wie sich der Fachkräftemangel auf die Personalsituation auswirkt. „Es ist eine große Entlastung für uns. Die Patienten sind es gewohnt, dass wir immer auf haben. Es ist gut, dass wir jetzt auch von der gesetzlichen Seite die Möglichkeit haben, unsere Öffnungszeiten anzupassen“, sagt sie.

Auch in der Löwen-Apotheke in Burg und in der Neustadt-Apotheke in Magdeburg ist bis jetzt alles beim Alten geblieben, wie die Inhaber erklären.

Dagegen hat die Apotheke am Stadtsee in Stendal ihre Öffnungszeiten geändert. Dies hänge aber nicht mit der Allgemeinverfügung der Apothekerkammer zusammen, heißt es von Seiten der Apotheke. „Wir haben unsere Öffnungszeiten bereits vor Monaten geändert. Unter der Woche haben wir jetzt statt bis 18.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das hängt damit zusammen, dass auch viele Arztpraxen ihre Öffnungszeiten in diese Zeit gelegt haben“, erklärt Apotheker Sebastian Jankow. Er schließt allerdings nicht aus, dass die Apotheke am Stadtsee künftig von der neuen Allgemeinverfügung Gebrauch machen wird.

Die Apothekerkammer begründet die neue Regelung damit, dass der Fachkräftemangel an Apothekern stark zunimmt. Die starren Öffnungszeiten der Apotheken würden das Ganze noch einmal verschärfen. Aus diesem Grund sei es durchaus ein geeignetes Mittel, die Öffnungszeiten in angemessener Weise zu flexibilisieren, so die Kammer.