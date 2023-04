Magdeburg (vs) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat ihre Mitglieder in allen rund 50 Unternehmen, in denen derzeit Tarifverhandlungen geführt werden, aufgerufen, am Freitag, 21. April, in der Zeit von 3 Uhr bis 11 Uhr die Arbeit niederzulegen.

„Wir müssen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, die glauben, die Forderungen ihrer Beschäftigten ignorieren zu können und stattdessen Tarifverhandlungen nach Gutsherrenart führen wollen. Das ist nicht akzeptabel“, heißt es in einer Mitteilung der EVG von Seiten der Tarifvorstände Cosima Ingenschay und Kristian Loroch.

Offen lasse die EVG derzeit noch einen Streikaufruf an die Kolleginnen und Kollegen bei Transdev. Dort sollen am Mittwochvormittag Verhandlungen geführt werden.

Die Kollegen hätten sich Gedanken gemacht, wie die Zukunft ihrer Unternehmen gesichert und den Fahrgästen nicht noch mehr Zugausfälle zugemutet werde. Jetzt müsse sie feststellen, dass das die Unternehmen überhaupt nicht interessiere, heißt es von Seiten der EVG.