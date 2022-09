Testsysteme für Elektromobilität kommen aus Barleben

Prüfstände für Brennstoffzellen und Elektrolyseure werden in der Produktionshalle von „Horiba Fuelcon“ in Barleben gebaut. Mit dem neu eingeweihten Produktionsstandort im Technologiepark Ostfalen hat „Horiba“ in der Region 250 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Kristina ReiherBarleben - Die Nachfrage ist da, das Know-how sowieso und nun auch die passende Produktionsstätte. Im Firmenneubau der Horiba FuelCon GmbH im Technologiepark Ostfalen in Barleben will das Unternehmen seinen Beitrag zur Energiewende leisten und die Elektromobilität vorantreiben. Eigens dafür entstand in weniger als zwei Jahren in Sachsen-Anhalt die nach Unternehmens-Angaben weltweit größte und modernste Produktionsstätte für Prüf- und Fertigungsanlagen von Brennstoffzellen, Elektrolyseuren und Batterien.