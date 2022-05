Nach Zerstörung der Heimatbasis bei Kiew Ukrainische Antonows sollen künftig ab Leipzig/Halle fliegen

Bei einem russischen Angriff Ende Februar wurde der Heimatflughafen der Frachtgesellschaft Antonov Airline in Hostomel bei Kiew zerstört. Unter anderem brannte die einzigartige AN-225 aus. Nun will das Unternehmen weitermachen – und zwar in Mitteldeutschland.