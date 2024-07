Die August-Bebel-Straße in Halle ist wegen Bauarbeiten bis Ende Juli voll gesperrt. Das ungarische Restaurant Balaton ist nur noch über Umwege zu erreichen. Deswegen schließt das Lokal vorerst.

Wegen neuer Baustelle vor der Tür: Das Balaton in Halle schließt vorerst

Halle (Saale)/DUR. - Die August-Bebel-Straße an der Oper in Halle ist wegen Bauarbeiten schon wieder gesperrt. Die Sperrung gilt seit Montagmorgen und dauert voraussichtlich bis zum 26. Juli.

Das ist für das Balaton nicht nur ärgerlich, sondern auch existenzbedrohend. Das ungarische Restaurant liegt hinter der Oper in der August-Bebel-Straße – am Ende einer Sackgasse. Besitzer Lászlo Réthy fürchtet, dass wegen der Vollsperrung kaum noch Gäste in sein Lokal kommen.

Schon mehrmals musste das Kult-Restaurant wegen Bauarbeiten vor der Tür um seine Existenz kämpfen.

Wegen neuer Baustelle vor der Tür: Restaurant Balaton in Halle schließt vorerst zum 1. Juli

Lászlo Réthy sagte der "Bild", dass er das Balaton zum 1. Juli vorerst schließen werde. "Durch die Baustelle lohnt es sich nicht mehr. Die laufenden Kosten fressen mich auf."

Knapp 700 Euro müsse er am Tag einnehmen, das sei mit der Baustelle vor der Tür kaum noch zu schaffen, sagte der Restaurantbesitzer. "Viele meiner Gäste kommen von außerhalb, finden keinen Parkplatz und müssen weit laufen."

Nach Informationen der "Bild" soll das Balaton für zwei Monate geschlossen bleiben.