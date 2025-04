Haben Arbeitnehmer am Ende der Kanzlerschaft von Friedrich Merz weniger Netto vom Brutto? Wirtschaftsvertreter aus Sachsen-Anhalt kritisieren den CDU-Chef für seine Aussagen zur Abgabenlast.

Unternehmer sauer auf Merz: „Gegenteil von dem, was versprochen wurde“

Magdeburg - Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung eingeräumt, dass die im Koalitionsvertrag angekündigte Steuersenkung für kleine und mittlere Einkommen „nicht fix“ sei und Beschäftigte am Ende seiner Regierungszeit weniger Netto in der Tasche haben könnten. Das sorgt für Kritik aus Sachsen-Anhalt.