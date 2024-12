Zeitz. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Zeitz?

Verkaufsoffene Sonntage 2024 in Zeitz

In Zeitz fanden in diesem vier verkaufsoffene Sonntage statt: am 24. März anlässlich des Kreativmarktes, am 2. Juni zum Sommerfest, am 6. Oktober im Rahmen des Zeitzer Zuckerfestes und am 8. Dezember (2. Advent) zum Kreativmarkt und Adventsmarkt.

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Zeitz

Wie die Stadt weiter mitteilt, gibt es bisher noch keine festen Termine für verkaufsoffene Sonntage im kommenden Jahr.