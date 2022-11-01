Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wann Kunden in Halle (Saale) in diesem Jahr am Sonntag einkaufen können.

In Halle (Saale) wird es auch in 2025 wieder verkaufsoffene Sonntage geben.

Halle (Saale). - In Halle (Saale) laden verkaufsoffene Sonntage dazu ein, das Shopping-Erlebnis auf den Sonntag auszudehnen. Besucher haben die Möglichkeit, abseits der normalen Öffnungszeiten entspannt einzukaufen und dabei besondere Veranstaltungen zu erleben. Alle Termine gibt's hier.

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Halle

Bisher fand in Halle ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Geschäfte durften am Sonntag, 6. April 2025, öffnen. Zeitgleich fand der Hallesche Ostermarkt statt.

Der nächste Einkaufssonntag findet am 2. November statt. Dann steigt in Halle das Lichterfest - erwartet werden wieder zehntausende Besucher. Aus diesem besonderen Anlass dürfen die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr ausnahmsweise auch an einem Sonntag öffnen.

Während der Weihnachtszeit öffnen die Geschäfte am 30. November und 14. Dezember von 13 bis 18 Uhr.