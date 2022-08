In den diesjährigen Herbst-Auktionen der Deutschen Grundstücks-Auktion (DGA) kommen wieder ganz besondere Immobilien in Sachsen-Anhalt unter den Hammer. Auf diese Objekte können sich Kaufinteressenten freuen.

Bitterfeld/Südharz/Güsten (vs) - Bei den Herbst-Auktionen der Deutschen Grundstücks-Auktion (DGA) am 22. und 23. September in Berlin wird den Interessenten wieder einiges geboten. Angeboten werden dabei deutschlandweit 70 Immobilien aus zehn Bundesländern mit iner Mindestgebotssumme von insgesamt fast 33 Millionen Euro. Unter den Hammer kommen auch drei ganz besondere Objekte in Sachsen-Anhalt.

Diese Immobilien sollen bald den Besitzer wechseln:

In Bitterfeld-Wolfen kann für mindestens 595.000 Euro ein denkmalgeschützter Wasserturm am Rand des „Chemiepark Bitterfeld-Wolfen“ erworben werden. Das Gebäude mit verglastem Treppenhausanbau wurde bereits umfassend kernsaniert und modernisiert und danach als Bürogebäude genutzt. Im Kaufpreis inbegriffen: das Mobiliar.

Ein Schlossbesitzer wird der Käufer des nächsten Objekts. Das denkmalgeschützte, ehemalige Jagdschloss „Schwiederschwende“ in der Gemeinde Südharz. Das frühere Gutshaus und ein Nebengebäude befinden sich auf einem großen Grundstück und kommen ab einem Mindestgebot von 195.000 Euro unter den Hammer.

Ein ehemaliger Bahnhofsgebäudekomplex ist in Güsten zur Auktion freigegeben. Für das Baudenkmal kann ab 19.000 Euro mitgeboten werden.