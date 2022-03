Lieferengpässe Verzögerte Lieferung: Das sollten Sachsen-Anhalts Verbraucher beachten

Gerade in der Corona-Pandemie warten viele Kunden länger auf ihre Produkte. Unternehmen erklären dies mit Lieferengpässen. Welche Rechte haben Verbraucher in so einer Situation? Eine Expertin von der Verbraucher-Zentrale Sachsen-Anhalt gibt Tipps.