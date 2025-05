Tierschützer haben illegale Nottötungen von Ferkeln verdeckt gefilmt. Die Bilder stammen aus einem Zuchtbetrieb bei Sangerhausen in Sachsen-Anhalt. Nun will der Landkreis tätig werden.

Wallhausen - Tierschützer haben in einer Ferkelzuchtanlage bei Sangerhausen schockierende Aufnahmen gemacht: Auf den Videos ist zu sehen, wie ein Mitarbeiter ein Ferkel auf den Betonboden schleudert. Ein weiteres Tier wird auf die Tischkante geschlagen. Offenbar sollen die Tiere so vor ihrer Nottötung betäubt werden. In Deutschland ist ein solches Vorgehen aber illegal.