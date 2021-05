Volkseigen und marode? Überlebenskampf der DDR-Betriebe nach der Wende

MDR-Sendung widmet sich dem Überlebenskampf der DDR-Betriebe in der Marktwirtschaft nach der Wende in Ostdeutschland.

Blick in die Schuhschaft-Produktion des VEB «Banner des Friedens», aufgenommen Mitte der 80er Jahre. Foto: Archiv

Magdeburg (vs). In den letzten Monaten der DDR führen viele Betriebe ihr letztes Gefecht. Die meisten Firmen waren wenig konkurrenzfähig, viele sogar heruntergewirtschaftet oder überdimensioniert. Die Folge: Einst große Betriebe wurden abgewickelt, Hundertausende veroren ihre Arbeit.

Eine neue Ausgabe der MDR-Sendung "Zeitreise" widmet sich dem Überlebenskampf der DDR-Betriebe in der Marktwirtschaft. Ausgestrahlt wird die Sendun am Sonntag, 9. Mai, ab 22.20 Uhr im MDR-Fernsehen sowie ab Freitag, 7. Mai, in der ARD-Mediathek.

In der Sendung geht es unter anderem um den VEB Sanitas Miederwarenfabrik Zwickau, dessen Unterwäsche einst begehrt war. Und beim VEB Sachsenring wurde der zu DDR-Zeiten lang ersehnte Trabi nach der Wende nicht mehr abgeholt.