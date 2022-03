Volksstimme-Aktion Leser helfen: Wie haben sich die Projekte in Sachsen-Anhalt entwickelt?

Burg/Haldensleben/Magdeburg - Bei der vergangenen Leser-Helfen-Aktion der Volksstimme und des Paritätischen Sachsen-Anhalt sind 43000 Euro zusammengekommen. So viel wie nie zuvor. Zur Hälfte wurde das Geld an „Deutschland hilft – gemeinsam gegen Corona“ gespendet, die andere Hälfte wurde durch drei geteilt und ging an Projekte in Burg, Haldensleben und Magdeburg. Jeder bekam 7230 Euro. Die Volksstimme hat vor Ort nachgefragt, was aus den Spenden geworden ist und ob die Projekte trotz der Pandemie fortbestanden haben.