Vom Azubi zum Bauleiter in Stendal

Ronny Manthey aus Stendal hat einst als Maurerlehrling in seiner Firma begonnen. Heute ist er Bauleiter. Im Meisterkurs der Handwerkskammer Magdeburg war er der Jahrgangsbeste.

Stendal - Ronny Manthey hat den Wechsel von der Baustelle ins Büro gewollt. Trotzdem sei es auch so, dass es Tage gebe, an denen er das Arbeiten draußen ein bisschen vermisse, räumt der 41-Jährige ein. Was nicht heißt, dass er seine Entscheidung für die Meisterausbildung und den Wechsel zum Bauleiter bereut. „Ich arbeite nun eben mehr mit dem Kopf, weniger mit dem Körper“, sagt er.