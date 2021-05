Vonovia greift nach Deutsche Wohnen

Magdeburg - Vonovia und Deutsche Wohnen stehen vor der Fusion. Stimmen die Aktionäre der Deutsche Wohnen und die Kartellbehörden zu, entstünde nach Angaben beider Vermieter „Europas größter Wohnimmobilienkonzern“. Das Angebot umfasst bislang zusammen etwa 500.000 Wohnungen.

In Sachsen-Anhalt hat die Deutsche Wohnen 4350 Wohnungen, 2850 davon in Magdeburg, 1500 in Halle. Vonovia besitzt 1050 Wohnungen, der größte Teil in Magdeburg. Die Fusion falle in eine Phase der breiten gesellschaftlichen Diskussion zu Wohnungsmangel und Mietpreisentwicklung in den Metropolen, sagt Ronald Meißner, Direktor des Verbands der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt (VdWg). Für das Land spiele die Fusion keine größere Rolle, so Meißner. Kommunale Unternehmen und Genossenschaften hielten rund 55 Prozent der Mietwohnungen.

Eine Sprecherin der Deutsche Wohnen sagte, für Mieter ändere sich nichts. Man wolle künftig gemeinsam in Klimaschutz, Neubau und die Schaffung altersgerechten Wohnraums investieren.