Erst 2021 eröffnet Warum das Funkloch-Amt in Naumburg wieder schließen soll

Der ehemalige Verkehrsminister Andreas Scheuer gründete die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft in Naumburg, die Ampel will sie schließen. Bisher ist kein Mast in Betrieb gegangen. Vor Ort ist der Ärger groß.