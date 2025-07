Magdeburg - Die Fertigstellung des Autobahnabschnittes Lüderitz – Stendal bleibt länger im Ungewissen als zunächst angekündigt. Am Freitag (4. Juli) teilte die Autobahn GmbH Ost in Leipzig mit, dass ein „Informationspaket“ in Arbeit sei, das Ende Juli veröffentlicht werden soll. Zunächst hatte es geheißen, dass in dieser Woche Klarheit herrsche.

