Wie Autozulieferer Ifa aus Haldensleben mit neuem Investor auch Tesla als Kunden gewinnen will

Aequita aus München investiert für vermögende Familien bundesweit in Zulieferer. Nun kauft der Finanzinvestor auch Ifa. Wie das Unternehmen mit frischem Geld in die E-Mobilität einsteigen will.

Haldensleben/MZ - Das Produktionswerk von Sachsen-Anhalts größtem Autozulieferer, der Ifa Group, ähnelt den Fabriken von VW oder BMW. Über Kettenbänder an der Decke werden Metallteile von einer Werkzeugmaschine zur nächsten transportiert. Die Mitarbeiter nehmen die Stangen, legen sie in die Anlagen ein und holen sie nach der Bearbeitung wieder heraus. Mehr als hundert Mal passiert das in der Stunde. Schritt für Schritt entstehen so sogenannte Längswellen, die die Kraft des Motors auf die Räder übertragen. In den vergangenen zwei Jahren wurde das Produktionssystem in Haldensleben (Börde) neu strukturiert, um die Effizienz deutlich zu erhöhen.