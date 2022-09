Wie Ladendiebe Sachsen-Anhalts Supermärkte ausplündern

In den ersten acht Monaten ist laut Landeskriminalamt die Zahl der Ladendiebstähle um 30 Prozent auf 5844 Fälle gestiegen. Der Handelsverband Sachsen-Anhalt sieht vor allem Supermärkte betroffen. Dort gebe es teils eine Verdopplung der Anzeigen.

Magdeburg - Solche Diebstähle häufen sich auffällig: In einem Einkaufsmarkt in Calbe (Salzlandkreis) lösen vor wenigen Tagen Mitarbeiter Alarm aus und schließen alle Türen, weil eine 35-jährige gut bekannte Ladendiebin eine Mitarbeiterin zur Seite schubst und flüchten will. Sie hat jede Menge Energydrinks eingesteckt. Die Polizei stellt für Ermittlungen die Personalien der festgehaltenen Frau sicher und lässt sie später wieder laufen. Es war nicht ihr erster räuberischer Diebstahl. Zuletzt wurde sie Ende Juni mit Lebensmitteln im Wert von 55 Euro, im Kinderwagen versteckt, erwischt. „Leider spielt auch Gewalt eine zunehmende Rolle“, meint Marco Kopitz vom Polizeirevier Salzlandkreis.