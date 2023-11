Ein Lichtblick im Drama um das Haba-Werk in Eisleben. Nachdem aufgrund gravierender Mängel die Produktion gestoppt wurde, soll diese bereits in der kommenden Woche wieder aufgenommen werden.

Nach Werksschließung: Spielzeughersteller Haba will Produktion in Eisleben wieder aufnehmen

Nachdem die Produktion im Haba-Werk in Eisleben gestoppt wurde, soll sie nun wieder aufgenommen werden.

Eisleben/Bad Rodach/dpa - Der bayerische Spielwaren- und Möbelhersteller Haba will Teile seiner Produktion im anhaltischen Eisleben wieder aufnehmen. In den Bereichen Holzverarbeitung, Logistik und Verwaltung sei eine Wiederaufnahme der Arbeit für kommenden Montag (6.11.) geplant, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.