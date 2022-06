Zukunftsideen von Startups aus Sachsen-Anhalt

Augmented Reality (AR) kann auch in der Industrie helfen. Mitarbeiter bekommen Anweisungen per 3D etwa an einem Tablet eingeblendet. Fehler lassen sich auf diese Weise reduzieren. Die Technik des Magdeburger Startups 3DQR kann auch bei der Planung hilfreich sein: Industrieanlagen können virtuell platziert, Räume vermessen werden.

Foto: 3DQR