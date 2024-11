In Magdeburg werden am Wochenende Tausende bei den Angeltagen erwartet. Das Hobby boomt. Im Landesanglerverband sind aktuell so viele Angler organisiert, wie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr.

Ein Angler steht am frühen Morgen mit seiner Rute im Licht der aufgehenden Sonne an einem Fischteich.

Magdeburg. - Wenn am Samstag (9. November) und am Sonntag der Landesanglerverband mit einem eigenen Stand unter etwa 90 Ausstellern auf den 19. Magdeburger Angeltagen nach neuen Mitgliedern fischt, benötigt es keinen großen Kraftakt. Das Netz ist bereits gut gefüllt. Nach aktuellen Zahlen gibt es in Sachsen-Anhalt 46.696 Mitglieder in 105 Vereinen, so viele wie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr. Martin Schwabe vom Vorstand des Landesanglerverbandes: „Im Jahr 2013 lagen wir noch bei weniger als 40.000 Mitgliedern. Seitdem konnten wir einen regelmäßigen Zuwachs feststellen.“