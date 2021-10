Weite Wege auf dem Land - Rettungsdienste setzen auf Digitalisierung

In Notfällen muss es schnell gehen, in Sachsen-Anhalt sind die Wege aber oft weit. Bei Rettungseinsätzen sollen neue digitale Möglichkeiten die Überlebenschancen von Patienten verbessern.

Magdeburg/dpa - Schnellere Hilfe in Notfällen dank Smartphone und Telemedizin: Die schwarz-rot-gelbe Landesregierung will das Rettungsdienstgesetz um eine Experimentierklausel erweitern. Das soll das Kabinett am Dienstag beschließen. Die Änderung soll verschiedene Pilotversuche im Gesundheitsbereich ermöglichen. „Wir wollen den Rettungsdiensten mehr Rechtssicherheit geben. Dadurch sollen Projekte wie smartphonebasierte Ersthelfer bereits in einer Testphase ermöglicht werden“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). „Durch Telemedizin wird vieles möglich, da muss man manches ausprobieren - Hauptsache, man fängt erstmal an.“

Im Koalitionsvertrag haben sich CDU, SPD und FDP auf die landesweite Einführung eines „smartphonebasierten Ersthelfer-Alarmierungssystems in Kooperation mit den Landkreisen und kreisfreien Städten“ verständigt. Dies soll nun erprobt werden.

Rettungsdienste sollen künftig Notärzte per Video zuschalten können



Dabei werden qualifizierte Ersthelfer wie beispielsweise Ärzte oder Pflegekräfte, die zufällig in der Nähe eines Notfalls sind, via Handy zusätzlich zum Rettungsdienst aktiviert. So können sie zum Teil zügiger am Einsatzort sein als der Rettungsdienst und schneller mit Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnen.

Ein weiteres Pilotprojekt will die Koalition mit dem Telenotarzt initiieren. Dabei kann ein Notarzt per Video am Einsatzort zugeschaltet werden. Aus der Ferne ist es ihm beispielsweise am Computer möglich, die Vitalfunktion wie Blutdruck und Herzschlagfrequenz zu analysieren oder Bilder von den Verletzten zu sehen.