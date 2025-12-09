Sechs Jahre lang rettete Buddy Menschenleben. Jetzt ist der Rettungshund selbst auf Hilfe angewiesen. Eine Spendenaktion soll die hohen Tierarztkosten abfedern.

Vierbeiner rettete Leben – jetzt ist er selber krank! Buddy aus Lieskau kämpft gegen Krebs

Rettungshund Buddy aus dem Saalekreis ist schwer erkrankt. Bei dem siebenjährigen Hund wurde Lungenkrebs festgestellt.

Lieskau/DUR. – Eigentlich rettet der siebenjährige Hund Buddy Leben. Jetzt braucht der Rettungshund aus Lieskau selbst dringend Hilfe.

Buddy von der Rettungshundestaffel Götschetal kämpft seit Februar 2025 gegen eine lebensbedrohliche Erkrankung. Der erfahrene Suchhund leidet an einem Lungenkarzinom.

Krebsdiagnose bringt hohe Kosten mit sich – Spenden sollen Abhilfe schaffen

Buddy ist seit sechs Jahren Teil der Rettungshundestaffel Götschetal. Ob bei der Suche nach vermissten Personen oder bei Einsätzen im Wasser: Buddy galt immer als verlässlicher Partner im Ernstfall.

Im Februar verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Buddys Krebsdiagnose bedeutet für seine Hundehalterin neben der emotionalen Belastung auch eine finanzielle Herausforderung.

An einer Spendenaktion auf "GoFundMe" haben sich bis Anfang Dezember mehr als 180 Personen beteiligt. Insgesamt kamen bisher knapp über 4.000 Euro zusammen.

Mit den Spenden sollen weitere Medikamente, Untersuchungen und notwendige Behandlungen bezahlt werden. Vor allem geht es aber darum, Buddy trotz der schweren Erkrankung möglichst viel Lebensqualität in seiner verbleibenden Zeit zu ermöglichen.