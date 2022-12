Ganz klassisch wird der an Weihnachten und Silvester beliebte "Kapfen blau" im Fischerhof Gahrns in Gardelegen laut Rezept zubereitet. Die namengebende Blaufärbung ist auf die Schleimschicht der Fischhaut zurückzuführen, die beim Garen eine blassblaue Farbe annimmt.

Gardelegen - Der Karpfen hat in Mitteleuropa Tradition vor allem zur winterlichen Festtagszeit. Zurück geht das auf eine Zeit, in der der christlichen Lehre entsprechend die Adventswochen als Fastenzeit begangen wurden, deren Höhepunkt am 24. Dezember oft mit einem Fischgericht gewürdigt wurde. Bis heute wird am heiligen Abend und auch an Silvester gerne Fisch serviert.

Das spüren auch die Fischwirtschaften in Sachsen-Anhalt, die sich derzeit über eine große Nachfrage freuen können. So auch der Fischerhof Gahrns in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel). Möglichkeiten zur Zubereitung des Karpfens gibt es viele. Chefkoch Mike Hinzpeter von der Gaststätte vom Fischhof Gahrns mag den Karpfen am liebsten traditionell gekocht, was nicht heißt: ohne Pfiff.

Rezept: Altmärker Karpfen blau vom Fischerhof Gahrns aus Gardelegen

Chefkoch Mike Hinzpeter vom Fischrestaurant "Fischerhof Gahrns" in Gardelegen mit dem zubereiteten "Karpfen Blau". Foto: Fischerhof Gahrns

Zutaten:

1 Karpfen (ganz, etwa 2 kg),

1 Bund Suppengrün,

2 Lorbeerblätter,

10 Pfefferkörner,

Salz,

125 ml Weißweinessig,

Zubereitung: Das Suppengrün putzen, abspülen und in kleine Würfel schneiden. Suppengrün, Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Salz und 3 Liter Wasser in einem breiten Topf aufkochen und bei kleiner Hitze 30 Minuten gerade eben kochen lassen.

Den Essig separat aufkochen. Den Karpfen vorsichtig abspülen, dabei aufpassen, dass die klare Schleimschicht auf der Haut nicht beschädigt wird. Den heißen Essig über den Fisch gießen, dann färbt sich die Schleimschicht blau.

Den Karpfen vorsichtig in den Fischsud legen und bei kleiner Hitze 15 bis 20 Minuten ziehen lassen. Den Karpfen mit einer Schaumkelle vorsichtig aus dem Sud heben und auf einer Platte anrichten.

Dazu empfiehlt der Koch Salzkartoffeln und Sahnemeerrettich.

Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen!