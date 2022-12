RS-Virus und Grippe Infektwelle überrollt Sachsen-Anhalt: Kinderkliniken am Limit – Schulen wie leergefegt

Viele Kinder erkranken jetzt an Atemwegsinfekten, vor allem an RSV und Grippe. Praxen und Kliniken in Sachsen-Anhalt sind voll. In den Schulen fehlt zum Teil die Hälfte der Schüler.