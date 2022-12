Weihnachtsferien in Sachsen-Anhalt - Situation in Kinderkliniken spitzt sich zu 

Die Krankheitswelle schlägt um sich. Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Kinderärzte sind im Urlaub. Wie sich Kliniken in Sachsen-Anhalt auf einen Ansturm von kranken Kindern vorbereiten. Mediziner aus Magdeburg, Halle und Merseburg geben Antwort und was sie Eltern raten.

Viele Kinder sind zurzeit krank, erkältet und leiden an Atemwegserkranken. Viele Kliniken sind bereits jetzt überlastet. Doch wie soll das in den Weihnachtsferien werden, wenn viele Kinderärzte Urlaub haben?

Magdeburg/Halle (Saale)/Merseburg - "Wir rechnen in Merseburg nicht, wir haben bereits jetzt einen Ansturm kranker Kinder, der sich nach unserer Einschätzung auch zur Weihnachtszeit unvermindert fortzusetzen droht", so Axel Schobeß, Chefarzt der Kinderklinik in Merseburg auf Nachfrage.