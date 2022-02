Der Mittwoch beginnt in Sachsen eher ungemütlich und stürmisch. Nach Phasen mit Sprühregen wird es später aber auch sonnige Phasen geben.

Leipzig/dpa - In Sachsen-Anhalt wird am Mittwoch teils stürmisches, teils freundliches Wetter erwartet. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, ist am Vormittag noch mit stürmischen Böen und vereinzelt mit Sprühregen zu rechnen.

Im Laufe des Tages soll der Wind jedoch abflauen und kein Regen mehr fallen. Ab dem Nachmittag ist nach Angaben des DWD mit verbreiteten Auflockerungen und Sonne zu rechnen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 8 Grad.

Wetteraussichten: Drei-Tage-Vorschau des DWD

Am Donnerstag stark bewölkt, zeitweise Regen. Höchsttemperaturen 7 bis 9, im Harz 3 bis 6 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Freitag stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen. Tiefsttemperaturen 6 bis 4, im Harz bis 1 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Am Freitag stark bewölkt, niederschlagsfrei, erst gegen Abend von Westen aufkommender Regen. Höchstwerte 7 bis 9, im Harz 3 bis 6 Grad. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen, Brocken Sturm. In der Nacht zum Samstag nach Osten abziehender Regen, nachfolgend einzelne Schauer, Schneefallgrenze auf 600 m sinkend. Tiefstwerte 3 bis 1, im Harz bis -2 Grad. Mäßiger Nordwestwind, Brocken Sturm.

Am Samstag viele Wolken, wiederholt Schauer, im Oberharz als Schnee. Höchsttemperaturen 4 bis 7, im Harz -1 bis 4 Grad. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag wechselnde Bewölkung, niederschlagsfrei, Glättegefahr. Temperaturrückgang auf 2 bis 0, im Harz bis -2 Grad. Mäßiger Westwind.