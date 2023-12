Verkehr Sachsen-Anhalt hält an Umweltzonen in Magdeburg und Halle fest

Die grüne Plakette ist für Autofahrer die „Eintrittskarte“ für viele Städte in Deutschland. Mit dem neuen Jahr werden in einigen Städten aber die Umweltzonen abgeschafft. Sachsen-Anhalt will erstmal abwarten.