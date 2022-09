Sachsen-Anhalt künftig ohne anerkannte Herz-Zentren

Magdeburg - Heute will die AOK neue Zahlen zur Herzgesundheit in Sachsen-Anhalt vorlegen. Sie werden die Region zwischen Arendsee und Zeitz erneut an letzter Stelle aller Bundesländer sehen. Insgesamt waren 2020 demnach 215.000 Menschen über 30 Jahre im Land an einer Koronaren Herzkrankheit (KHK) erkrankt – 13 Prozent. Bundesweit liegt der Schnitt bei nur 8,3 Prozent.