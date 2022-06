Hilfe für Missbrauchsopfer Video: "Ich habe überlebt" - Mein Leben nach dem sexuellen Missbrauch in der Kindheit

Yuki (Name geändert) hat vier sexuelle Missbräuche überlebt. Seitdem ist sie im psychischen Ausnahmezustand. Was ihr hilft: Reden. Ihre Geschichte und wo Missbrauchsopfer in Sachsen-Anhalt Hilfe erhalten.