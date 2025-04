Sachsen-Anhalts Polizei will potenzielle Nachahmer ins Visier nehmen

Magdeburg. - Nicht nur bei den Gewalttaten von Wolmirstedt, Aschaffenburg und Mannheim sind psychisch auffällige Menschen in Erscheinung getreten. Auch für den Beschuldigten der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt deutet einiges daraufhin. Ein entsprechendes Gutachten ist noch in Arbeit. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sieht die Sicherheitslage in Deutschland weiter angespannt und sagt: „Die Schlagzahl ist sehr hoch und wir müssen darauf reagieren.“