Sachsen-Anhalts Städte bei Kriminalität an der Spitze

Eine Analyse 14 unterschiedlicher Deliktgruppen von Straftaten des Jahres 2020 sieht größere Städte in Sachsen-Anhalt ganz vorn. Volksstimme sah sich die Zahlen näher an.

Magdeburg - Insgesamt hat die Polizei im vergangenen Jahr 177 905 Straftaten in Sachsen-Anhalt registriert. Doch wo wird am häufigsten geprügelt, eingebrochen, gestohlen oder mit Rauschgift gehandelt? Die Häufigkeitszahl, berechnet auf 100 000 Einwohner, macht die Kriminalität in den elf Landkreisen und drei kreisfreien Städten besser vergleichbar. Die Städte Halle, Dessau-Roßlau und Magdeburg liegen danach mit jeweils um die 10 000 Straftaten vorn. Mit etwa der Hälfte der Fälle bilden Altmark und Börde das Schlusslicht. Grund: Massendelikte wie Ladendiebstähle gibt es dort viel seltener.