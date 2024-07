So etwas hat Deutschland wohl noch nicht gesehen: Zwischen den Autobahnen A 14 und A 9 entsteht eine neue Schnellstraße der besonderen Art.

Einer der 229 Krötentunnel an der Baustelle für die neue Schnellstraße B6 bei Körnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Landesstraßenbauchef Stefan Hörold und seine Kollegen Marko Heinrich und Jens Macedwoski (v.r.) inspizieren das Bauwerk.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt entsteht gerade ein Bauwerk, dass es so noch nicht gibt: eine Straße mit 229 Krötentunneln – verteilt über nur zehn Kilometer. „Andernfalls hätten wir keine Baugenehmigung bekommen“, sagt Stefan Hörold, Chef der Landesstraßenbaubehörde in Sachsen-Anhalt.