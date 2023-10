Salzwerk in Staßfurt: Ciech-Gruppe bekennt sich zu 140-Millionen-Investition und will europäischen Markt erobern

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Das 2021 in Betrieb genommene Staßfurter Salzwerk der polnischen Ciech-Gruppe soll im nächsten Jahr die volle Produktivitätskapazität erreichen. Betrieben wird die Produktionsstätte von der Tochterfirma Ciech Salz. In der 140 Millionen Euro teuren Anlage – es handelt sich um die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte – werden ab 2024 nach Angaben von Ciech-Salz-Direktor Philipp Kley jährlich 450 000 Tonnen Salz hergestellt. Das Werk, in dem 154 Angestellte arbeiten, bezeichnete Kley als „Tor nach Westeuropa“. Es soll maßgeblich dazu beitragen, die Marktführerschaft beim Siedesalz zu übernehmen. „Wir spielen damit in der europäischen Superliga mit“, so Kley.