Sangerhausen - Ein tragischer Vorfall überschattet das Kobermännchenfest, das am Freitag in Sangerhausen begonnen hat und noch bis Sonntagabend läuft. Wie Festorganisator Sven-Bolko Heck am Samstag bestätigte, ist der Gitarrist der Hamburger Band „Soltoros“ am Freitagabend nach dem Auftritt auf der Marktbühne im Hotel zusammengebrochen.