Die Staatskanzlei versteigert beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal mehr als 30 Mitbringsel in- und ausländischer Gäste der Landesregierung. Jeder kann mitbieten.

Antonia Fritsche von der Staatskanzleizeigt zeigt einige der Staatsgeschenke, die am 31. August in Stendal versteigert werden.

Magdeburg - Das Plüschbärchen mit der goldenen Krone auf dem Zottelkopf heißt „Anonymus“. Der Grund dafür ist, dass niemand in der Staatskanzlei mehr weiß, wann, aus welchem Anlass und von wem das staatstragende Mitbringsel nach Magdeburg kam. Ein Präsent aus Berlin? Oder eines Nachfahren vom Markgrafen „Albrecht der Bär“, Stammvater des deutschen Uradelsgeschlechtes der Askanier, der 1170 in Stendal das Zeitliche segnete? „Dann würde er ja nächste Woche wieder in seine Heimat zurückkommen“, schmunzelt Ute Albersmann.