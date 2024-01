Schauplätze von Verbrechen in Magdeburg Cold Cases in Magdeburg: Mördern und ungeklärten Fällen auf der Spur

Selbst erfahrenen Ermittlern auf „Mördertour“ in Magdeburg lief es beim Stopp im Dreifachmordhauses am Südring kalt über den Rücken. In welchen unaufgeklärten Morden die Polizei weiterhin in Sachsen-Anhalt ermittelt.