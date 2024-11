Merseburg. - Die Merseburger Schlossweihnacht findet dieses Jahr vom 5. bis 8. Dezember statt. Auf dem Hof des Merseburger Renaissance-Schlosses verströmen weihnachtliche Köstlichkeiten ihren Duft und laden Besucher dazu ein, an den Ständen und Buden des Weihnachtsmarktes entlangzuschlendern.

Wann findet die Merseburger Schlossweihnacht statt?

Eröffnung: 5. Dezember 2024

Ende: 8. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten des Merseburger Weihnachtsmarktes

Donnerstag, 5. Dezember: 15 bis 20 Uhr

Freitag, 6. Dezember: 15 bis 20 Uhr

Samstag, 7. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Sonntag, 8. Dezember: 11 Uhr bis 18 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Merseburg statt?

Die Merseburger Schlossweihnacht öffnet traditionell auf dem ehrwürdigen Hof des Merseburger Renaissance-Schlosses. Die Adresse lautet: Domplatz 9, 06217 Merseburg.

Merseburg im Advent: Parkmöglichkeiten in der Weihnachtszeit

Unweit vom Schlosshof entfernt liegen drei Parkplätze, auf denen Besucher der Schlossweihnacht ihr Auto abstellen können. Der „Schlossparkplatz“ liegt dabei am nächsten zum Weihnachtsmarkt. Doch auch von den anderen beiden Parkplätzen ist die Schlossweihnacht in wenigen Minuten zu erreichen.

Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Das gibt es in Merseburg zur Adventszeit zu entdecken

Im Schlossinnenhof erwartet die Besucher des Merseburger Weihnachtsmarktes ein kleiner, gemütlicher Markt mit Ständen, an denen regionale Leckereien und Getränke sowie Kunsthandwerke und Selbstgemachtes angeboten werden.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Öffnungszeiten, Lage und Programm

Am Freitag eröffnet der Oberbürgermeister Müller-Bahr traditionell die Merseburger Schlossweihnacht. Der traditionelle Stollenanschnitt findet am Samstag um 15 Uhr statt.

Nikolausamt in Merseburg

Auch in diesem Jahr öffnet das Nikolausamt in der Tourist-Information in der Burgstraße 5 seine Pforten, um vor allem den kleinen Merseburgern eine Freude zu bereiten. Dort werden vor dem Nikolaustag die geputzten Stiefel entgegengenommen.

Angenommen werden die Stiefel am 27. und 29. November und am 1. Dezember je von 16 Uhr bis 18 Uhr im Nikolausamt in der Tourist-Information in Merseburg.

Am Nikolaustag können die prall gepackten Stiefel dann nach einem gemeinsamen Laternenumzug beim Nikolaus höchstpersönlich abgeholt werden. Kinder dürfen gerne ihre Laterne mitbringen, vor dem Umzug gibt es Geschichten und Gesang vom Nikolaus in der Stadtkirche.

Ablauf Nikolaustag:

16.30 Uhr , Stadtkirche : Geschichten & Gesang vom heiligen Nikolaus

, : Geschichten & Gesang vom heiligen Nikolaus 17 Uhr , Entenplan : Laternenumzug vom Entenplan zum Schlossgartensalon

, : Laternenumzug vom Entenplan zum Schlossgartensalon 17.30 Uhr, Arkaden Schlossgartensalon: Stiefelausgabe mit dem Nikolaus und seinen Helfern

Aktion Wunschbaum in Mersburg



Zur Weihnachtszeit hat sich die Stadt Merseburg, gemeinsam mit dem Lions Club Merseburg, wieder etwas Besonderes ausgedacht. Mit einer Wunschbaumaktion soll den Kindern, die unter besonders schwierigen Umständen leben, an Weihnachten eine besondere Freude gemacht werden.

Egal ob allein, als Familie, als Verein oder als Kollegen: Ab dem 21. November 2024 können Wünsche vom Wunschbaum erfüllt werden. Der Baum steht in der Tourist-Information in Merseburg, die erfüllten und verpackten Wünsche können bis einschließlich 12. Dezember um 16 Uhr zurückgebracht werden.