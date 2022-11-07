Die Merseburger Schlossweihnacht kehrt vom 4. bis 7. Dezember 2025 zurück in den historischen Schlossinnenhof. Besucher können sich auf ein stimmungsvolles Programm samt Nikolausumzug freuen. Für Familien und Kinder wird während der vier Tage viel geboten.

Auf der Merseburger Schlossweihnacht können Besucher schlendern und zahlreiche Buden erkunden.

Merseburg/DUR. – Wenn Glühweinduft über den Domplatz zieht, dann ist es wieder Zeit für die Merseburger Schlossweihnacht. Los geht es mit dem Weihnachtsmarkt bereits am Donnerstag, 4. Dezember, offiziell eröffnet wird er am Freitag, 5. Dezember, um 18 Uhr von Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr.

Wann findet die Merseburger Schlossweihnacht statt?

Eröffnung: 4. Dezember 2025

Ende: 7. Dezember 2025

Reguläre Öffnungszeiten des Merseburger Weihnachtsmarktes

4. Dezember: 15 bis 20 Uhr

5. Dezember: 15 bis 20 Uhr

6. Dezember: 11 bis 20 Uhr

7. Dezember: 11 bis 18 Uhr

Zur Schlossweihnacht öffnen am Sonntag auch die Händler in der Innenstadt – vor allem in der Gotthardstraße und rund um den Entenplan.

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Merseburg statt?

Die Merseburger Schlossweihnacht öffnet traditionell auf dem ehrwürdigen Hof des Merseburger Renaissance-Schlosses. Die Adresse lautet: Domplatz 9, 06217 Merseburg.

Merseburg im Advent: Parkmöglichkeiten in der Weihnachtszeit

Unweit vom Schlosshof entfernt gibt es drei Parkplätze, auf denen Besucher der Schlossweihnacht ihr Auto abstellen können. Der "Schlossparkplatz" und der "Ständehausparkplatz" liegen dabei am nächsten zum Weihnachtsmarkt. Ein weiterer Parkplatz befindet sich an der Rischmühlenhalle. Alle drei sind mit behindertengerechten Parkplätzen ausgestattet.

Der Weihnachtsmarkt ist zudem gut an den ÖPNV angebunden:

Bahn: S11, RB25, RE16 (aus Richtung Naumburg/Halle)

S11, RB25, RE16 (aus Richtung Naumburg/Halle) Bus: Linie 131 (aus Richtung Leipzig)

Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Dieses Programm wartet in Merseburg auf Besucher

Das Programm der Schlossweihnacht ist dicht gefüllt und bietet klassische Adventstraditionen ebenso wie stimmungsvolle Shows.

4. Dezember : Winterliche Afterwork um 15 Uhr

Winterliche Afterwork um 6. Dezember: Traditioneller Stollenanschnitt um 15 Uhr

Traditioneller Stollenanschnitt um 6. Dezember: Nikolausumzug über das Gelände um 17.30 Uhr

Nikolausumzug über das Gelände um 7. Dezember: ganztägig geöffnetes Märchenzelt

geöffnetes Märchenzelt 7. Dezember: Große Feuershow zum Abschluss um 17.30 Uhr

Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem das Tanzstudio Leuna, die Tanzgruppe Merseburg-Meuschau, der Tanzart e.V., das Duo Weitklang, die Jazz Big Band, der Bergmannschor Geiseltal, Tanzzauber, das Stereo Affairs-Weihnachtsduo und das JOB Musikorchester.

Neben dem Stollenanschnitt und dem Nikolausprogramm gehören auch die weihnachtlichen Kulturschätze im Advent und der Wunschbaum zu den festen Bestandteilen des Weinachtsmarktes in Merseburg. Kinder und Jugendliche hängen ihre Wünsche an den Baum – Besucher können diese erfüllen und die Geschenke in Tourist-Info oder Stadtbibliothek abgeben.

Kinderprogramm mit Tradition

Auch die jungen Besucher kommen nicht zu kurz: Märchenzelt, Weihnachtsmannauftritt und der Nikolausumzug gehören zu den beliebtesten Programmpunkten. Dazu pflegt Merseburg Traditionen wie den Nikolausstiefel: Kinder können im Ständehaus ihre Stiefel abgeben, die dann befüllt und am 6. Dezember wieder ausgegeben werden.

Kunsthandwerk, Kulinarik und regionale Highlights

Auf dem Markt warten Kunsthandwerk, regionale Produkte und winterliche Gastronomie. Klassiker wie Bratwurst, Süßspeisen oder herzhafte Pfannengerichte treffen auf besondere Angebote – darunter Winzerglühwein als diesjähriges Highlight.

Zudem setzen die Veranstalter auf regionale Anbieter und eine nachhaltige Ausrichtung.

Organisation und Sicherheit auf dem Merseburger Weihnachtsmarkt

Aufgrund der hohen Besucherzahl gelten in diesem Jahr erhöhte Sicherheitsmaßnahmen.