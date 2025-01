In einigen Regionen Sachsen-Anhalts hat es geschneit, die Straßen sind stellenweise glatt. Der Überblick zum Unfallgeschehen am Wochenende.

Frau schwer verletzt: Dutzende Glätteunfälle in Sachsen-Anhalt

Durch Schnee und Glätte ist es in Sachsen-Anhalt zu zahlreichen Unfällen gekommen.

Magdeburg/Halle (Saale) - Nach Schneefällen und Glätte hat es in Sachsen-Anhalt seit Freitagabend Dutzende Unfälle gegeben. In den meisten Fällen blieb es nach Polizeiangaben bei Sachschäden. Im Salzlandkreis wurde eine Frau hingegen schwer verletzt.

Glätte-Unfall im Altmarkkreis Salzwedel: Lkw landet im Graben

Auf glatter Fahrbahn kam im Altmarkkreis Salzwedel ein Lkw ins Rutschen und landete in einem Straßengraben. Der Sachschaden liegt bei rund 110.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Wegen der Bergung des Sattelzugs musste die Straße zwischen Dannefeld und Trippigleben am Freitagabend für drei Stunden gesperrt werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Unfall durch Glätte im Salzlandkreis: Frau schwer verletzt

Am Samstag wurde eine Frau in Egeln (Salzlandkreis) schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 22-jähriger Lkw-Fahrer in einer Rechtskurve aufgrund der Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Die 72-jährige Fahrerin wurde in ein Klinikum eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 22-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Schnee und Glätte in Sachsen-Anhalt: 37 Unfälle in der Börde

Allein das Polizeirevier Börde verzeichnete seit Freitag 37 Verkehrsunfälle. „Den größten Anteil daran haben nach derzeitigem Erkenntnisstand Verkehrsunfälle, die auf die äußerlichen Bedingungen in Kombination mit unangepasster Geschwindigkeit zurückzuführen sind“, hieß es. So prallte auf der B245 in Richtung Eilsleben ein Fahrer mit seinem Pkw gegen eine Hauswand.

Am Samstag war in Schraplau (Saalekreis) ein Auto im Straßengraben gelandet. Die Frau wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Im Jerichower Land kam am Freitag ein 20-Jähriger mit seinem Pkw zwischen Karow und Belicke von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er befreite sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus seinem Fahrzeug und wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Glätte: Fahrer in Wernigerode droht Bußgeld

In Wernigerode war am Freitagabend ein 36-Jähriger aufgrund der winterglatten Fahrbahn und zu hoher Geschwindigkeit beim Abbremsen ins Rutschen geraten und gegen eine Grundstücksmauer geprallt.

Der Mann blieb unverletzt. Ihm droht jedoch laut Polizei „aufgrund der nicht angepassten Fahrweise bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen“ ein Bußgeld von 145 Euro.

In Mücheln (Saalekreis) gerieten am Freitagabend zwei Pkw gegen eine Leitplanke. In Bad Kösen (Burgenlandkreis) kam ein Pkw bei den winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Auch in Wittenberg, Gräfenhainichen und Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) kam es zu Unfällen.

In Köthen verlor eine 33-Jährige am Samstagmorgen in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte gegen einen Baum. Sie wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.