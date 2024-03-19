Noch bevor sich der ZDF-"Besseresser" Sebastian Lege mit den Halloren-Kugeln-Fans angelegt hat, versuchte er sich an den Knusperflocken aus Zeitz. Was sagte er zu dieser Ost-Süßigkeit?

Auf dem ZDF-Youtube-Kanal "Besseresser" probierte Sebastian Lege, die Zetti Knusperflocken aus Zeitz nachzumachen. Wie schlägt er sich bei der beliebten Süßigkeit aus Sachsen-Anhalt?

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Bevor sich TV-Koch Sebastian Lege in seiner Sendung "Besseresser" im ZDF mit den Halloren-Kugeln und ihren Fans angelegt hat, versuchte er sich bereits 2024 an den Knusperflocken aus Zeitz.

Lesen Sie auch: Nach Kritik an Halloren-Kugeln – Ostdeutsche rechnen hart mit ZDF-Koch ab

Food-Experte Florian "Flo" Reza forderte Lege heraus, die Süßigkeit aus seiner eigenen Kindheit nachzumachen. "Die Dinger sind meine absolute Lieblingssüßigkeit. Das heißt, heute werde ich maximal streng sein“, kündigt Flo die knallharte Bewertung an.

Schneidet die Süßigkeit aus Zeitz bei Lege genauso schlecht ab wie die Halloren-Kugeln?

Zettis Knusperflocken aus Zeitz im "Besseresser"-Test mit Sebastian Lege

Zettis ist seit 1994 eine Marke des Süßwarenherstellers Goldeck Süßwaren mit Sitz in Leipzig. Produziert wird in Zeitz in Sachsen-Anhalt. Bereits in den 1970er Jahren begann die Produktion der berühmten Knusperflocken von Zettis. Das Produkt dürfte das bekannteste aus dem Firmen-Sortiment sein.

Lesen Sie auch: Knusperflocken, Bambina & Co. aus Zeitz starten gen Westen durch

Nicht nur im Osten Deutschlands ist Zetti überall bekannt. Seit 2016 führen nahezu alle großen Handelsketten im Land Zetti-Produkte im Sortiment. Die Knusperflocken gelten als ostdeutsche Antwort auf die westdeutschen Choco Crossies mit Cornflakes.

"Besseresser": Koch Sebastian Lege stellt Knusperflocken aus Zeitz her

Sebastian Lege ist generell kein Freund von Süßigkeiten und isst diese laut eigener Aussage nicht, was die Herausforderung erschwert. Dennoch steht nach dem Probieren schnell ein Plan. Die vermuteten Zutaten werden besorgt, dann geht es ans Kochen. Zunächst schmilzt Lege die Schokolade und fügt Vanilleextrakt hinzu, parallel werden Cornflakes zermahlen.

Lesen Sie auch: Großer Auftritt in ZDF-Show „Besseresser“: Was Koch aus Reinsdorf bei Dreh mit Sebastian Lege erlebt

Ganz so einfach, wie gedacht, ist es dann allerdings doch nicht. Die zusammengemischte Masse ist zu groß für den Spritzbeutel, also wird weiter gehäckselt und der Spritzbeutel zurechtgeschnitten. Nach etwas Arbeit kommen die nachgemachten Knusperflocken auf das Blech und abschließend in den Kühlschrank.

"Besseresser": Leges Knusperflocken gegen das Original aus Zeitz im Test

Siegessicher geht es für Sebastian Lege zum Test. "Das sieht schon wieder viel zu gut aus", muss auch Flo zugeben, wenngleich er die nachgemachten Flocken als zu groß bewertet. Doch überzeugt das Produkt auch beim Geschmack?

Die Konsistenz sei sehr gut, der Geschmack ähnlich, lautet Flos Urteil. Aber geschmacklich fehle vor allem der Roggengeschmack und die "Kraft" durch das Korn. "Sehr, sehr, sehr nah dran", so Flo, aber trotzdem durchgefallen.

Knusperflocken-Fans zufrieden mit Sebastian Leges Schokoladen-Version

Aus der Community gibt es nach der Knusperflocken-Folge keine Kritik, denn schließlich hat Lege kein schlechtes Haar an der ostdeutschen Süßigkeit gelassen. Glück gehabt.

Vielmehr sind sie erstaunt, dass Lege scheinbar einen Fehler gemacht hat: "Erstaunlich, dass er das Knäckebrot nicht herausgeschmeckt hat. Das macht die Knusperflocken doch aus."

Weiter heißt es aber auch: "Die Knusperflocken sind einfach herrlich – der sandige Schokoladengeschmack ist nur etwas für echte Kenner!"